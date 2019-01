Penny-Supermärkte rufen Zwiebelstreichwurst zurück

Bereits gekaufte Produkte können auch ohne Kassenbon retourniert werden. Vom Verzehr wird abgeraten. Bei Rückfragen sollen sich Kunden laut Aussendung des Penny-Mutterkonzerns Rewe direkt an Messner wenden. Telefon: (0 664) 883 297 00 oder per E-Mail: k.rumpf@messner-wurst.at. „Die Warnung besagt übrigens nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist“, heißr es in der Aussendung von Penny.