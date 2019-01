Neuer Story-Trailer zu „Far Cry New Dawn“

17 Jahre nach den Ereignissen in „Far Cry 5“ setzt der am 15. Februar für PC, PS4 und Xbox One erscheinende Ableger „New Dawn“ die Ereignisse der Ubisoft‘schen Shooter-Serie fort. Ein neuer Trailer gibt nun Einblick in die Geschichte des Spiels. Dabei findet sich auch ein unerwartetes und dennoch bekanntes Gesicht wieder…