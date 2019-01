Nach TV-Tränen: Vonn lässt Garmisch-Training aus

Wie sie in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben hatte, wird sie diesen Trainingslauf auslassen. Am Freitag will sie aber im zweiten dabei sein - und somit auch bei der Abfahrt am Samstag. Ein Sprecher des US-Teams bestätigte, dass sie zuletzt im „Raum Innsbruck“ hart daran arbeitete, die Probleme im rechten Knie in den Griff zu bekommen.