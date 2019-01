Facebook-Managerin verteidigt Geschäft mit Daten

Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg hat das Geschäftsmodell des sozialen Netzwerks erneut gegen Kritik verteidigt. „Die Leute glauben, dass man nicht beides haben kann: Ein Geschäftsmodell mit relevanzbasierten Anzeigen und Privatsphäre. Ich glaube aber, wir tun das“, sagte sie am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums am Mittwoch in Davos.