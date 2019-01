50 Millionen Euro Strafe: Google geht in Berufung

Die französische Datenschutzbehörde CNIL hatte am Montag eine Verletzung der DSGVO festgestellt. Es war die erste größere Strafe im Zusammenhang mit der seit Ende Mai 2018 greifenden Verordnung. Die französische Behörde war unter anderem auf Initiative der vom österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems gegründeten Organisation noyb (None of Your Business, zu Deutsch: „Das geht dich nichts an“) tätig geworden.