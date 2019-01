Sie will die „Gelbwesten“ ins EU-Parlament führen

Allerdings gibt es auch rote Linien. So könne etwa das Recht auf Asyl nicht in Frage gestellt werden, auch die teilweise Streichung der Vermögensteuer werde nicht zurückgenommen, erklärte Macron in einem Brief ans Volk vor Beginn des „Bürgerdialogs“. Die Vermögenssteuer ist jedoch eine der Forderungen der „Gelbwesten“. Kritiker in ihren Reihen und viele Oppositionspolitiker sehen die Debatten lediglich als „Ablenkungsmanöver“ und „Vernebelungstaktik“. Die Proteste gehen weiter. Nach einem Rückgang bei den Teilnehmerzahlen zu Weihnachten waren an den vergangenen beiden Wochenenden erneut über 80.000 Menschen landesweit auf die Straßen gegangen.