Soll HPV-Impfung gegen Krebs verpflichtend sein?

Rund 400 Frauen erkranken jedes Jahr in Österreich an Gebärmutterhalskrebs. Rund 140 Frauen verlieren den Kampf gegen die gefährliche Krankheit, die zu 99 Prozent durch den HP-Virus ausgelöst wird. Die Initative #trustyourgyn will nun mehr Aufklärung rund um HPV betreiben und Frauen anregen, regelmäßiger zum Gynäkologen zu gehen, sowie sich zur HPV-Impfung beraten zu lassen. Dafür machen sich auch prominente Damen und Herren stark.