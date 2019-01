Alarm-System für Brücken

Von den 1750 Brücken fallen nur 398 in die beste Güteklasse – zuletzt musste die Seebach-Brücke in Villach wegen Statikproblemen rasch neu gebaut werden. „Nach dem tragischen Ereignis in Genua haben wir alle unsere Brücken überprüft. Jetzt starten wir einen klaren Sicherheitsschwerpunkt. Wir investieren deutlich mehr Mittel in die Brückensicherheit als in den vergangenen Jahren!“, erklärt Straßenbaureferent Martin Gruber. Die größten Projekte sind die Sanierung der Draubrücke Villach Nord (900.000 Euro) und die Überholung der Draubrücke in Völkermarkt.