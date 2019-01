PSG bangt! Superstar Neymar bei Cup-Match verletzt

Der brasilianische Superstar Neymar hat sich erneut am Mittelfußknochen verletzt, der im vorigen Jahr operiert wurde. Dies teilte sein Klub Paris Saint-Germain in der Nacht auf Donnerstag mit, nachdem der 26-Jährige im Pokalspiel gegen Racing Straßburg am Mittwochabend ausgewechselt werden musste. Die ersten Untersuchungen hätten ein schmerzhaftes Wiederaufflammen dieser Blessur gezeigt.