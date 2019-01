„Hoffe nicht, dass sich Kitz mit Bormio matcht“

Wie sicher ist die Streif in diesem Jahr? Aus der Schweiz gab es bereits Kritik zur Pisten-Präparierung. ÖSV-Ass Hannes Reichelt gibt sich vorsichtig, weiß um die Wetter-Verhältnisse in den letzten Wochen und hofft auf eine bessere Ausgangslage als in Bormio. Trainer Andreas Puelacher spricht im Interview mit KroneTV hingegen von einer „nicht gefährlichen“ Streif 2019. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.