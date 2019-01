Tauernstrecke vom Schnee befreit: Zug fährt wieder

„Höchste Anerkennung verdienen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch bei widrigen Bedingungen rund um die Uhr ihr Bestes für die Fahrgäste geben", betont Ing. Franz Seiser, Vorstand der ÖBB Infrastruktur AG. In Salzburg waren 300 Personen im Dauereinsatz. Mit Schneefräsen, Schienenschneepflügen und Baufahrzeuge mit Räumvorrichtungen, waren sie in dieser Zeit ständig auf den Strecken unterwegs. Die Arbeiten dauern noch an. Immer noch gibt es Gleise die freigeschaufelt und Dächer, die abgeschöpft werden müssen.