Geldtaschendiebstähle in Vomperbach und Wörgl

Am Dienstag zwischen 12.45 und 14.15 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter aus dem Mannschaftscontainer einer Firma in Vomperbach ein Handy sowie eine Geldtasche, in der sich neben einem geringen Bargeldbetrag unter anderem auch ein Führerschein sowie eine Bankomatkarte befanden. Mit der Bankomatkarte bezahlte der Täter in Innsbruck am Nachmittag den Einkauf in einem Geschäft. Insgesamt entstand ein Schaden von etwas über 500 Euro.