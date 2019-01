Was passierte mit Sala? Polizei hat vier Szenarien

Polizei hofft auf dritte Option

„Bei dieser vierten Option sind ihre Überlebenschancen sehr, sehr gering, angesichts der Wassertemperatur und harten Wetterbedingungen, die gestern Abend herrschten. Also konzentrieren wir uns auf die dritte Option, dass sie sich in einer Rettungsinsel befinden, wo sie eine ganze Weile überleben könnten. Und genau darauf konzentrieren sich unsere Bemühungen heute“, so David Barker, von der Küstenwache von Guernsey Mittwoch-Mittag. Doch um 17 Uhr wurde die Suche ohne Erfolg erneut eingestellt.