Moralinjektion vor WM-Generalprobe

Bisher hat Stefan Brennsteiner in dieser Saison nur Platz 18 im Weltcup in Adelboden zu Buche stehen. Genug für eine WM-Nominierung? Darauf verlassen will sich der Pinzgauer nicht, tankt daher Selbstvertrauen im Europacup. Und fuhr am Mittwoch in Courchevel (Fra) den zweiten Top-Platz binnen einer Woche ein. Eine Moralinjektion vor der letzten Weltcup-Station vor der WM in Schweden.