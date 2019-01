Freisprüche für die Identitären wurden bestätigt

„Das klingt vielleicht unbefriedigend, weil die Angeklagten geschickt agierten, aber wir gehen davon aus, dass die Gruppe nicht strafbar ist, weil nicht bewiesen wurde, dass die beispielsweise bei Martin Sellner in seinem Redekonzept gefundenen Formulierungen auch öffentlich gesagt wurden.“ Weiters unterstrich das OLG, dass es nicht um die Beurteilung einer Gesinnung gehe - „da wäre viel in unserer Republik zu tun“, sondern um Hetze und „die sehen wir in Übereinstimmung mit dem Erstgericht nicht“.