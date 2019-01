„Der traditionelle Stempel ist nicht gestorben“

Acht Jahre Entwicklungszeit, die Gründung einer eigenen Digital-Firma und die Suche nach einem Partner, der mit Drucker-Spezialist hp gefunden wurde, stecken in dem Produkt, das Colop bereits in Schweden präsentierte: der so genannte e-mark! Ein digitales Markierungsgerät, das mit Sensoren ausgestattet ist und mittels Software für jeden Bedarf angepasst werden und in Farbe drucken kann. Ein Stempel 2.0 also!