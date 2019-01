Zehn Bulls fürs Team und ein Comeback gegen KAC

Vorerst steht für die Eisbullen, die nach dem 7:0 in Zagreb an der Grenze zwei Stunden aufgehalten wurden, so erst um fünf Uhr in der Früh daheim waren, aber das Finish im Liga-Grunddurchgang im Fokus. Positiv: Am Freitag daheim gegen KAC soll Gazley, der sich Mitte Dezember im Champions Hockey League-Spiel in Oulu (Fin) an der Schulter verletzt hat, sein Comeback geben.