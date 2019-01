Streit um laufenden Motor: Villacher angefahren

In den Weg gestellt

Währenddessen hatte der 58-Jährige allerdings die Polizei verständigt und wollte nicht, dass der BMW-Fahrer verschwand, bevor die Streife eintraf. Also stellte er sich dem Auto in den Weg. Der Lenker gab dennoch Gas und fuhr los; dabei wurde der Mann am Bein verletzt. Die Polizei fahndet nach dem BMW; das Kennzeichen ist bekannt.