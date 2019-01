Fix: Chelsea holt Juve-Stürmer Higuain von Milan

Der Argentinier Gonzalo Higuain verlässt den AC Milan und wechselt leihweise bis Sommer zu Chelsea in die Premier League. Dies gaben die Clubs am Mittwoch bekannt. Der 31-Jährige war erst im vergangenen Sommer leihweise von Juventus Turin zu Milan gekommen. In Turin fand man für ihn keine Verwendung mehr, da der italienische Rekordmeister Cristiano Ronaldo verpflichtet hatte. Trainer Maurizio Sarri freut sich auf seinen neuen Stürmer - aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.