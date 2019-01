„Keinerlei Verständnis für die schwarzen Schafe!“

3,06 Milliarden € Pfusch-Wertschöpfung

„Pfusch-Experte“ Friedrich Schneider bettet diesen Fall in den größeren Rahmen ein. Demnach kam die Schattenwirtschaft in Oberösterreich im Vorjahr auf 3,06 Milliarden Euro Wertschöpfung, davon 38 Prozent im Bau, wo die Arbeitskosten anteilig besonders hoch sind. „Dadurch fällt der Staat in Österreich ungefähr um 200 bis 250 Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben um.“ Allerdings gilt das so nur unter der Annahme, dass die offizielle Wirtschaft diese Aufträge abarbeiten würde, wenn es keinen Pfusch gäbe.