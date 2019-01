Spott und Häme für die Personalrochaden bei der VP

„ÖVP wird zunehmend in der Versenkung verschwinden“

Erbärmliches Schauspiel, Phyrrussieg der ÖVP-Verlierertruppe um Gruber und Wanker: So lautet die Einschätzung vom freiheitlichen Klubobmann Markus Lassenberger. Von einer Runderneuerung der Schwarzenkönne keine Rede sein, „die Wahlverlierer haben lediglich einen Sieg auf Zeit errungen“. Die ÖVP werde zunehmend in der Versenkung verschwinden, „denn der Arbeitnehmerflügel hat keine jungen Mitglieder. Der Wirtschaftsbund hat da deutlich mehr Potenzial.“