Flachgau-Tunnel: Viele offene Fragen!

Während die Behörden begonnen haben, die ÖBB-Unterlagen zum Flachgau-Tunnel zu prüfen – diese wurden am 21. Dezember 2018 eingereicht – wird auch in Köstendorf akribisch am Thema gearbeitet. Kein noch so kleiner, strittiger Punkt soll übersehen werden. In einem Gremium bestehend aus Gemeinde, Experten und Anrainern werden diese behandelt. Klar ist das Förderband ein Thema. Reichen die versprochenen Maßnahmen zur Lärmreduzierung schon aus? Auch viele weitere Punkte stehen da auf der Agenda: Unter anderem die Baustelleneinrichtung, eine 110-KV–Leitung und der Verkehr.