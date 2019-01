Irland vor dem Brexit: Der Fluch Cromwells

Das Wetter ist rau, und das Leben war es über viele Jahrhunderte auch. Es hat die Menschen auf der Grünen Insel zu Kämpfern gemacht, die sich nicht beugen, auch wenn man ihnen noch so sehr zusetzt. Irland, das katholische Irland, fühlt sich bis heute als Insel der Unbeugsamen. Und in kaum einem Land wird die Geschichte so hochgehalten, prägt Menschen, Leben, Bräuche und Politik bis heute.