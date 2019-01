Liste Jetzt über Missstände bei Jugendwohlfahrt

In einer Pressekonferenz der Liste Jetzt prangerten Peter Kolba, Rechtsanwalt Adrian Eugen Holländer und ein betroffener Vater, die Missstände bei Jugendämtern und Familiengerichten an. Verschleppte Verfahren, parteiische Gutachten, willkürliche Kindesabnahmen - das alles im Namen des „Kindeswohls“, welches in Wahrheit völlig aus den Augen gerät. Die Liste Jetzt fordert eine Verbesserung der Situation.