Drogenhandel im großen Stil: Quartett nun in Haft

Am Montag schnappten die Ermittler in einer Wohnung in Salzburg-Itzling zu, nahmen vier Männer fest. Mehr als 30 Kilogramm Cannabis und zwei Kilogramm Kokain sowie fast 30.000 Euro in bar stellten die Beamten vor Ort sicher. Das Suchtgift war in fünf vollgefüllten Kartons im Schlafzimmer gelagert. Das Verpackungsmaterial war ein klarer Hinweis auf mehrmalige Drogen-Lieferungen. Während die Polizisten arbeiteten, kamen drei weitere Männer zur Wohnung: Ein Serbe (47), ein Österreicher (27) und ein Slowene (25) wurden sofort festgenommen. Letzterer trug sogar zwei gepresste Platten an Kokain mit sich - insgesamt zwei Kilogramm.