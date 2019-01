Linz: Arm nach Unfall mit Straßenbahn amputiert

Was für ein entsetzlicher Unfall! Eine 54-jährige Linzerin verhedderte sich mit ihrem Poncho in der sich schließenden Tür eines Cityrunners im Linzer Hauptbahnhof, blieb mit der Hand in der Türlasche stecken. Die hilflose Frau wurde mitgeschleift, ihr linker Unterarm so stark verletzt, dass er amputiert werden musste.