2000 Euro Prämie für Tipps auf Wilderer mit Bogen

„Das war ein feiger und dilettantischer Versuch, ein Wildtier zu töten und hat mit Jagd im herkömmlichen Sinn nichts zu tun“, betont Rupert Wagner, der seit 20 Jahren regelmäßig im Ausland auf Bogenjagd geht. Im deutschsprachigen Raum ist das verboten. „Wir hoffen aber, dass die Bogenjagd – so wie in Frankreich, Dänemark, Spanien und Finnland – auch in Österreich legalisiert wird“, sagt der 41-Jährige.