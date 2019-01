„Da ist kein Optimismus, nur Schmerz“

Mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass seine Frau gestorben ist. Bald sind es zwei Jahre. Und der Verlust schmerzt wie am ersten Tag. Er ist einsam. Sein Herz ist gekränkt, und das hat ihn krank gemacht. Sein Körper lässt ihn im Stich. Also ist Hans in eine Einrichtung für betreutes Wohnen gezogen. Auch um in Gesellschaft anderer Menschen zu sein. Trotzdem ist er einsam. „Das Trauerjahr ist doch schon vorbei“, sagen die anderen. „Da wird es doch besser.“ Aber nichts wird besser. „Sei doch optimistisch, schau positiv in die Zukunft“, sagen die anderen.