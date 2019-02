Rosslyn, Melrose Abbey: Unterwegs in den Lowlands

Es ist dunkel und unheimlich in der kleinen Kapelle bei Rosslyn. Denn jetzt, am späten Abend, fallen nur noch wenige Sonnenstrahlen in das kleine Gotteshaus unweit der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Einige Kerzen flackern noch und werfen stark rußend Schatten auf die tief in den Geheimnissen der Freimaurerei verwurzelte Lehrlings- und Meistersäule in der Chapel. So mag auch die Stimmung gewesen sein, als der Sage nach einige Tempelritter bei der Zerschlagung des Ordens 1307 in Frankreich die Flucht hierher schafften und auch ihre Archive sowie Schätze vor dem Zugriff der Häscher bewahren konnten. Wir blicken in den ewigen Osten! Draußen auf den Feldern vermeinen wir Schlachtengetümmel zu hören.