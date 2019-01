Wolf zu Leipzig: „Bitte versteht die Entscheidung“

Gefühlt sei es jetzt der richtige Schritt für ihn: Hannes Wolf wandte sich kurz nach Bekanntwerden seines Wechsels im Sommer zu RB Leipzig per Video-Botschaft an die Öffentlichkeit. „Bitte respektiert und versteht meine Entscheidung!“, meinte er Richtung Salzburg-Fans: „Es wird vielleicht etwas dauern, aber ich hoffe, ihr könnt mich am Ende verstehen.“