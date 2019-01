Neuer Porsche 911: Wirklich der beste Elfer ever?

Kein Wohlsstandsspeck

Obwohl er zu zwei Dritteln statt nur einem Drittel aus Aluminium besteht, hat der 911 Immerhin 55 Kilogramm zugelegt, auf 1515 kg; aber das ist kein Wohlstandsspeck, sondern eine gut angelegte Investition. Und zwar zum einen in die beiden Ottopartikelfilter, die jeweils sechs Kilogramm beisteuern. Dann in größere Räder, die jetzt hinten 21 Zoll und vorne 20 Zoll groß sind (macht insgesamt plus 6,5 kg) - und dann ist da noch das neue Achtgang-PDK, also das neue Doppelkupplungsgetriebe, das alleine schon 25 Kilo mehr wiegt als das alte mit sieben Gängen. Und es ist jedes Gramm wert.