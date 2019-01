Großbaustelle: Die Landebahn wird generalsaniert

„Es hätte grundsätzlich auch die Möglichkeit gegeben, die Piste Stück für Stück in der Nacht zu sanieren“, sagte Flughafensprecher Alexander Klaus am Mittwoch zur APA. „Diese Variante hätte aber mehr als ein Jahr gedauert und wäre teurer, aufwendiger und wohl auch mit Verzögerungen im Flugverkehr verbunden gewesen.“ So könne in der Tageszeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr ungestört gearbeitet werden. „In der Nacht sind nur wenig lärmintensive Arbeiten geplant. Das ist für die Anrainer besser.“ Klaus schloss aber nicht aus, dass bei Verzögerungen durch massives Schlechtwetter Bauarbeiten in die Nacht verlegt werden könnten.