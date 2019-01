Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf Kreuzung

Zwei Autolenker sind am Mittwoch bei einem Unfall an einer Kreuzung in der Oststeiermark bei Mönichwald (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Steirer wollte den Aufprall auf den Pkw eines vor ihm stehengebliebenen Linksabbiegers vermeiden und verriss sein Fahrzeug. Dabei kollidierte er laut Polizei mit dem entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen aus dem Bezirk.