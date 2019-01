Luftige Bilanz: Weniger Passagiere, mehr Umsatz

„Der Rückzug der AUA aus den Bundesländern wird vor allem für die Piloten und Flugbegleiter eine harte Zeit, weil sich der Dienstort ändert“, sagte Ganghofer. Was das Aus für den Flughafen Salzburg wirtschaftlich bedeute, könne sie derzeit noch nicht abschätzen. „Das AUA-Management hat versichert, an den bestehenden Flugverbindungen und an der Frequenz nichts zu verändern“. Auch das Bodenpersonal und die Technik blieben in Salzburg. „Natürlich bringt ein Flugzeug über Nacht mehr Geld, als nur für einen kurzen Stopp. Aber wir können noch nicht sagen, wie die einzelnen Flieger in Zukunft zum Einsatz kommen.“