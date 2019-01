DNA widerlegt Doppelgänger-Theorie um Rudolf Heß

Beim als „Spandau Nr.7“ geführten Häftling, der im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 1946 zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, wurde angenommen, dass es sich um Rudolf Heß handelte. So richtig sicher war man sich allerdings nie. So hatten etwa 2001 drei britische Autoren behauptet, Heß habe sich nach seinem Flug nach Schottland am 10. Mai 1941 tatsächlich um Friedensverhandlungen mit Großbritannien bemüht. Ein Jahr später, also 1942, sei er gemeinsam mit dem Herzog von Kent bei einem Flugzeugabsturz in Wales ums Leben gekommen.