Salzburger Forscher widerlegen Doppelgänger-These

Das Team um einen pensionierten US-Militärarzt und den auf alte DNA spezialisierten Biologen Jan Cemper-Kiesslich vom Interfakultären Fachbereich Gerichtsmedizin der Universität Salzburg konnte nun mit einer Blutprobe, die Heß 1982 in Spandau entnommen wurde, doch Licht in die Angelegenheit bringen. Ein Teil der Probe verblieb nämlich auf einem versiegelten Mikroskop-Objektträger im Besitz des US-Pathologen Rick Wahl, heißt es in dem Bericht. Nachdem Militärarzt Sherman McCallder, Erstautor der Arbeit im Fachjournal „Forensic Science International: Genetics“, von der Existenz der Probe erfuhr, kontaktierte er Cemper-Kiesslich.