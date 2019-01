Der Mann, der spricht wie Ötzi und Peter Alexander

Im Studio arbeitet jeder Sprecher anders: „Ich schaue beim Synchronisieren nie auf das Bild, also den Film. Der Text ist ja darauf hingeschrieben worden, dass er zum Bild passt. Ich höre nur in einem Ohr den Originalton und spreche dann dazu", erläutert Haider. Seine wohl bekannteste Rolle in einem Film ist jene in „Ein Schweinchen namens Babe“. Dort lieh er dem Dobermann als grandioser Arnold Schwarzenegger seine Stimme. Das war jedoch nicht seine Lieblingsrolle. „EInmal musste ich einen Hasen synchronisieren. Der hat nur zwei Mal mit der Zunge geschleckt. Das war alles. Was soll ich sagen, ich habe es erschleckt“, schmunzelt der gebürtige Tiroler.