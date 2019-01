Kapverden, Kaukasus: Alle Trendziele 2019!

Kaukasus - Armenien, Georgien und Aserbaidschan

Geheimnisvoll, weithin unberührt, unverdorben vom Massentourismus - wer ein bisschen abenteuerlustig ist, wagt eine Reise über alle wilden Berge. Mit GTA-SKY-WAYS und TAI PAN haben sich zwei österreichische Veranstalter auf diese Länder am Schnittpunkt von Europa und Asien spezialisiert und bieten Rundreisen in den verschiedensten Kombinationen an. Am Übergang zwischen Ost und West erwarten den Urlauber, der ein klein wenig Entdeckerblut in sich hat und abseits ausgetretener Touristenpfade neue Länder kennenlernen möchte, landschaftliche Schönheit, kulturelle Vielfalt und unverwechselbarer Charme.