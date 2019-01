Altbürgermeister Gottfried Grandl (84) verstorben

Seine berufliche Laufbahn begann Gottfried Grandl, 1934 in Gassing bei St. Lorenzen im Mürztal geboren, 1957 als Kraftfahrer bei der Firma Rauppach in Bruck. Dort engagierte er sich bald auch politisch: 1961 wurde er in den Betriebsrat gewählt, ab 1969 war er Betriebsratsobmann, eine Funktion, die er bis 1986 innehatte.