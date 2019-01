Das steckt hinter der Esterhazy-„Entführung“

Vom einst sagenhaften Reichtum des magyarischen Adelsgeschlechts sind noch rund 44.000 Hektar an Wäldern, Seen, Weinbaugebieten und Naturparks im Besitz der Stiftungen. Unter den Ländereien befindet sich auch ein Großteil des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel und dessen unter Naturschutz stehender Schilfgürtel. Mehrere hundert Angestellte verwalten Immobilien wie die Burg Forchtenstein, das Schloss Lackenbach oder die weltberühmte Fürstenresidenz, das Barockschloss Esterhazy in Eisenstadt. Auch die Umfunktionierung des Steinbruches in St. Margarethen zu einem Areal für Konzerte wurde veranlasst. Was nur wenige wissen: Die Stiftung ist mit Tausenden Hektar Landwirtschaft der größte Bio-Betrieb Österreichs.