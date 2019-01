Die dunkle Vorgeschichte zur Parkplatz-Bluttat

Bereits im Jahr 2017 ist er wegen fortgesetzter Gewaltausübung verurteilt, seither von einem Verein, der Straffällige unterstützt, kontinuierlich betreut worden. Zuletzt wurde gegen ihn sogar eine Wegweisung ausgesprochen. All das konnte den 36-jährigen Mazedonier jedoch nicht davon abbringen, mutmaßlich seine Ehefrau am Montag im niederösterreichischen Tulln mit einem Dolch zu töten. Bei der Obduktion zählten die Ermittler zehn Stichverletzungen am Oberkörper, eine weitere am Kopf!