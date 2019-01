Mehr als 1100 Asylberechtigte trafen Firmenchefs

1.400 anerkannte Flüchtlinge waren am Mittwoch in Wien zu der von der Regierung, dem AMS, der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer initiierten Jobbörse für Asylberechtigte eingeladen worden, mehr als 1100 sind bereits am Vormittag diesem Ruf gefolgt. Sie nutzten die Gelegenheit, um mit den Chefs von etwa 40 Firmen in Kontakt zu treten oder direkt Vorstellungsgespräche zu führen. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz war in der Gösserhalle in Wien-Favoriten vor Ort und erklärte, dass es das Ziel sei, die arbeitslosen Asylberechtigten „von Leistungsempfängern zu Leistungserbringern zu machen“.