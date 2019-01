Weniger Feinstaub: Luftgüte hat sich verbessert

„Das Klagenfurter Becken gilt nicht mehr als belastetes Gebiet, das Bündel an Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität hat gegriffen“, so Landesrätin Sara Schaar, die betonte, dass sich die Luftqualität generell in ganz Kärnten verbessert habe. Wie Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz betonte, gab es bis 2007 in Klagenfurt noch eine sehr hohe Feinstaubbelastung. Zulässig sind laut Bundesumweltamt 25 Überschreitungstage im Jahr. 2005 waren es in Klagenfurt noch 82! In den letzten beiden Jahren wurde der Grenzwert nicht mehr erreicht.