Salas Vater unter Tränen: „Ich warte verzweifelt“

Vor dem dortigen Stadion werden bereits Blumen und Plakate niedergelegt. „Pray for Sala“ steht auf einem von ihnen. Dort, wo der angesprochene Stürmer nie ankam. Über dem Ärmelkanal verschwand das Flugzeug spurlos. Es treibt die Tragik auf die Spitze, dass kurz zuvor der Argentinier seine Freunde noch via WhatsApp-Sprachnachricht auf dem Laufenden hielt und meinte: „Das Flugzeug sieht aus, als würde es gleich in alle Einzelteile zerfallen.“