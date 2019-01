Betrunkene wollte Polizistin ins Gesicht treten

Sie war stark betrunken, dürfte in einem Lokal Geld gestohlen haben und versuchte zu flüchten - und wäre das nicht genug, wollte eine 39-Jährige in Graz dann auch noch einer Polizistin ins Gesicht treten. Die Beamtin konnte aber rechtzeitig ausweichen. Die Randaliererin ist in Haft.