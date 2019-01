Hat Prinz William seine Kate etwa betrogen?

Die Liebesgeschichte von Prinz William und seiner Catherine ist legendär: Während des Studiums in St. Andrews lernten sich der britische Thronfolger und die gleichaltrige Kate Middleton kennen und lieben. 2010 folgte die Verlobung in Afrika, 2011 wurde in der Westminster Abbey geheiratet. Doch jetzt schockt Royal-Expertin Katie Nicholl in ihrem Buch mit Affärengerüchten rund um die Herzogin und den Herzog von Cambridge.