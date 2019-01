Oscar-nominiertes Kostüm von Salzburgerin kreiert

Die preisgekrönte österreichische Designerin Julia Körner zählt zu einer der meist geschätzten 3D-Druck-Spezialisten in ihrer Branche. Ihre Designs schaffen es bis an die Spitze der Modewelt und Filmindustrie. Das Besondere: „Diese Technologie bringt Couture in eine neue Dimension, in der komplexe, aufwendige Strukturen geschaffen werden, die von Hand gar nicht realisierbar wären“, so Körner.