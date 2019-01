Polizei warnt erneut vor Microsoft-Betrugsmasche

Seit Monaten treiben sie in Tirol ihr Unwesen - und sie geben weiterhin nicht auf: In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei wieder vermehrt Mitteilungen über Anrufe durch angebliche Microsoft-Mitarbeiter ein, die vorgeben, ein technisches Problem - wie z.B. Virenbefall - beim Angerufenen beheben zu wollen. In Wahrheit haben es die Ganoven unter anderem auf persönliche Daten abgesehen…