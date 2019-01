Warum so viele Kreuzbandrisse?

Wie es zum Riss kommt, beschreibt der Sportarzt so: „Je unkontrollierter und plötzlicher die Muskeln an der Vorderseite des Oberschenkels über die Kniescheibe anziehen, desto größer ist die Belastung und damit Rissgefahr für das vordere Kreuzband, das ja hauptsächlich betroffen ist. Viele Sportler bestätigen, dass sie den Riss schon vor dem Unfall gespürt haben.Undmanche, wie Veith oder Grange, stürzen gar nicht . . . “ Das Hauptrisiko liegt also im maximalen Krafttraining der Oberschenkel. Ein Hinweis auch für alle Amateure!