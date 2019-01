Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Voraus ging dem Unfall, dass ein 27-jähriger aus Oberösterreich, vermutlich aufgrund der Fahrbahnglätte, ins Schleudern geriet und mit seinem Pkw gegen die Leiteinrichtung des gegenüberliegenden Fahrstreifens prallte. Dieser konnte den Pkw selbständig und unverletzt verlassen. Die 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal gegen den Pkw des Oberösterreichers. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde die Frau in das Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert. Bei dem 27-Jährigen ergab ein durchgeführter Alkotest einen Wert von 1,62 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Bei der 46-Jährigen verlief die Überprüfung negativ. Die Wolfgangseebundesstraße war für kurze Zeit gesperrt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.